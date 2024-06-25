Четыре белгородца ранены в результате ночных атак ВСУ

Киевский режим неоднократно атаковал Белгородскую область с помощью дронов в ночь на 25 июня. В результате четыре человека ранены, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночь выдалась тревожная, четыре человека получили ранения после атак ВСУ. За последние сутки ранены 15 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, если понадобится, будем сразу отправлять в Москву. Пока все необходимое для их лечения у нас есть», – сказал Гладков в утреннем видеообращении.

Жительница Белгорода получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки. После отражения воздушной атаки системой ПВО через пару часов осколками ранило еще одного человека: мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти.

Шесть украинских дронов атаковали Яковлевский городской округ, в результате мужчина и женщина ранены в городе Строитель. У женщины ранения ноги и руки, ей оказали помощь на месте и отпустили лечиться амбулаторно. Мужчина получил ранение плеча и был госпитализирован.

Накануне вечером дрон-камикадзе атаковал автомобиль, и от взрыва пострадал водитель. Мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно добрался до больницы.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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