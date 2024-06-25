Система ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО помешали массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 25 июня. Более 30 дронов сбиты над Белгородской и Воронежской областями.

По данным Минобороны РФ, 29 беспилотников перехватили и уничтожили над Белгородщиной. В результате воздушных атаки в регионе пострадали четыре человека.

Еще один дрон сбит над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев уточнил, что над областью сбили два украинских БПЛА самолетного типа. Некоторые части дронов взорвались при падении и вызвали пожар.

«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. Возгорание уже ликвидировано. Предварительно, никто из граждан не пострадал. Последствия на земле уточняются», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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