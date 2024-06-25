Прямое попадание: ВСУ убили женщину в Белгородской области

Оперативные службы нашли тело женщины в частном доме в Белгородском районе. Она погибла из-за прямого попадания в дом в результате атаки киевского режима.

«Утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем блоге.

Всего за ночь пострадали четыре человека, только одной женщине не потребовалась госпитализация.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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