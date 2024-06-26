ПВО сбила украинские дроны около военного объекта под Смоленском

Киевский режим пытался атаковать военные объекты в Смоленской области. Российские средства ПВО помешали удару, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа над территорией Смоленской области», – говорится в сообщении.

Губернатор региона Василий Анохин уточнил, что целью атаки являлись военные объекты, но удар не имел последствий на земле.

«Около 04:00 утра наш регион подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены. Жертв и разрушений нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

В ночь на 25 июня дежурные средства ПВО помешали массированной атаке украинских беспилотников. Более 30 дронов сбиты над Белгородской и Воронежской областями.

Смоленск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube