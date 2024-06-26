Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля под Белгородом

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников автомобили в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области. Мирные граждане не пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Один дрон взорвался рядом с припаркованным служебным автомобилем на автодороге Архангельское-Зиборовка в Шебекинском городском округе. Водителя внутри не было, но машина полностью выгорела. Еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Машина цела, но получила повреждения.

Накануне FPV-дрон ВСУ напал на автомобиль аграрного предприятия в Шебекинском округе. Водителя ранило осколками в результате взрыва.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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