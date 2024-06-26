Дрон ВСУ атаковал больничную парковку в Грайвороне – двое ранены

Беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской районной больницы. В результате взрыва ранены мужчина и женщина, сообщила пресс-служба губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Пострадали супруги: у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины закрытая черепно-мозговая травма. На стоянке повреждены пять легковых автомобилей», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Пострадавших решено отвезти во вторую городскую больницу Белгорода. Им оказали необходимую первую помощь. Оперативные службы работают на месте взрыва.

Инцидент произошел через пару часов после аналогичных атак в Шебекинском и Грайворонском округах. В первом случае автомобиль полностью выгорел. Мирные граждане не пострадали.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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