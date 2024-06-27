«Размер колоссальный»: в МВД назвали ущерб от IT-преступлений в 2023 году

По итогам 2023 года ущерб от IT-преступлений составил 156,5 млрд рублей. Количество деяний с использованием цифровых технологий также увеличилось и превысило треть от общего числа, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко.

«Размер причиненного ущерба колоссальный. В прошлом году он составил 156,5 млрд рублей», – приводит слова чиновника «Интерфакс».

За последние четыре года количество IT-преступлений увеличилось на треть. Удельный вес этих деяний по отношению к остальным преступлениям за три года вырос до 34,8%. Чаще всего технологии используют для дистанционных краж и мошенничества, добавил Авдейко.

При этом, более 90% IT-преступлений в России совершаются из расположенных на территории Украины колл-центров, где используют технологии НАТО.

МВД России совместно со Следственным комитетом разрабатывают документ, который отнесет использование IT-технологий к отягчающим обстоятельствам при совершении преступления.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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