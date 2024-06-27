Шебекино осталось без света после удара дрона ВСУ

Украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ с помощью беспилотников. В результате город частично остался без света, а в промзоне случился пожар, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет. Произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения ЛЭП, без света частично остаются жители Шебекино», – говорится в блоге губернатора.

Еще один дрон взорвался около грузового автомобиля в поселке Шамино.

Накануне взрыв дрона-камикадзе в селе Новая Таволжанка под Шебекино ранил местного жителя.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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