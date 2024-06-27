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Четверг, 27 июня 2024, 19:47 мск

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В Киеве взорвался и горит энергообъект

Глава администрации Киева Виталий Кличко в четверг, 27 июня, сообщил о взрыве и последующем пожаре на одном из энергетических объектов в центре украинской столицы, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Кличко написал: «На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место происшествия».

«На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление. Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет», – уточнил позже мэр Киева.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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