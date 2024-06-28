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Пятница, 28 июня 2024, 10:04 мск

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Атака дрона на нефтебазу под Тамбовом привела к пожару

Атака украинского беспилотника привела к пожару на нефтебазе в Мичуринском округе Тамбовской области. Местные власти подготовились к эвакуации соседнего поселения.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что прилет дрона случился в 04:35 утра. Никто не погиб. На месте работают 11 пожарных расчётов.

«Образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован. До ближайшего населенного пункта три километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово», – написал глава региона в своем блоге.

20 июня резервуар загорелся после взрыва дрона на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области. пожар удалость потушить далеко не сразу.

Мичуринск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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