Дрон-камикадзе ВСУ повредил энергообъект под Брянском

Атака украинского дрона-камикадзе нарушила энергоснабжение в Трубчевском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Мирные граждане не пострадали.

«Украинские террористы атаковали поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение», – говорится в блоге губернатора.

Пожарно-спасательные расчеты борются с огнем. Когда их работа будет закончена, энергетики начнут ремонт, чтобы восстановить подачу электричества.

В течение ночи и утра 28 июня система ПВО помешала атакам украинских дронов на регионы РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 БПЛА над территорией Брянской области.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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