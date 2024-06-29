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Суббота, 29 июня 2024, 09:30 мск

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Пять человек погибли в Курской области после атаки дрона ВСУ на жилой дом

Архив, фото: Минобороны РФ

Украинский коптер ударил по жилому дому в деревне Городище Рыльского района Курской области. В результате ночной атаки погибли пять человек, из них два маленьких ребенка. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

По его словам, еще два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу – им оказывается медицинская помощь. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, за прошедшую ночь средства ПВО России пресекли атаку шести украинских БПЛА на четыре региона. По два беспилотника было уничтожено над Крымом и Тверской областью, по одному – над Брянской и Белгородской областями, сообщало Минобороны РФ.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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