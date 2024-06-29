В Белгородской и Курской областях четыре человека ранены после атак БПЛА

В Белгородской и Курской областях четыре человека пострадали из-за атак украинских дронов на движущиеся автомобили. Трое раненых госпитализированы.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по легковому автомобилю в селе Богун-Городок Борисовского района пострадали два человека. «У мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины – термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма», – уточнил он в своем тг-канале. Пострадавшие госпитализированы.

Гладков добавил, что в селе БПЛА атакованы еще два автомобиля, никто не пострадал, но машины полностью сгорели.

Глава региона также сообщил, что на участке автодороги Зиборовка – Нечаевка в результате атаки дрона-камикадзе ранен водитель КАМаза. По его данным, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. «Медики оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – добавил Гладков.

В Курской области украинский коптер атаковал автомобиль, движущийся по дороге в Суджу, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Пострадал водитель машины – житель Кореневского района, его направили в Курскую областную больницу на обследование и лечение, уточнил он.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района. «Контузию получили два местных жителя. В настоящее время они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», – рассказал Смирнов. В селе после обстрела повреждены семь частных домов, три автомобиля, перебиты ЛЭП и газопровод.

Напомним, в ночь на 29 июня в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом в деревне Городище Курской области погибли пять человек, в том числе два ребенка. Еще два члена семьи серьезно пострадали и были доставлены в больницу.

Белгород, Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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