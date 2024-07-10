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Среда, 10 июля 2024, 11:33 мск

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ФСБ сообщила о предотвращении попытки подорвать трех российских военных в Москве

ФСБ заявила о предотвращении терактов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ.

По данным спецслужбы, задержан гражданин России 1994 года рождения, завербованный украинской военной разведкой. По заданию ГУР Минобороны Украины он должен был подорвать трех силовиков в Москве.

Фигурант через курьерские службы «организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства», сообщил центр общественный связей ФСБ.

По словам задержанного, он был завербован сотрудником украинской военной разведки в мае 2024 года и за деньги согласился исполнять поручения по подготовке терактов на территории России.

В отношении мужчины Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству», – заявили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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