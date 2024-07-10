В Британии из арбалета застрелена жена и дочери известного спортивного комментатора

В британском городе Буши мужчина из арбалета убил жену и двух дочерей известного спортивного комментатора теле-радио корпораций BBC и Sky News Джона Ханта, – передают в среду, 10 июля, британские СМИ.

The Times со ссылкой на полицию графства Хартфордшир пишет: «Три женщины, убитые вечером 9 июля выстрелами из арбалета в городе Буши под Лондоном, были женой и дочерями спортивного комментатора BBC и Sky News Джона Ханта. Полиция подтвердила их личности. В убийстве подозревается 26-летний Кайл Клиффорд, проживающий на севере Лондона. Его поиски продолжаются».

«Женщина и две девушки были связаны, а затем убиты из арбалета в результате нападения. Сейчас ведется масштабный поиск подозреваемого, 26-летнего Кайла Клиффорда, который является бывшим парнем дочери Джона Ханта – Луизы», – сообщает также британская полиция.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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