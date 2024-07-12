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Пятница, 12 июля 2024, 14:39 мск

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В Уфе мигранты удерживали в квартире и избивали 16 детей

В Уфе правоохранители освободили 16 несовершеннолетних, которых удерживали в квартире и избивали двое иностранцев. Полицейские установили, что это дети нелегальных мигрантов. Возбуждено уголовное дело.

Один из подростков прибежал в магазин Ленинского района и попросил о помощи. На место выехали оперативники. В квартире, на которую указал мальчик, обнаружили 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых граждане Республики Таджикистан. Кроме того, были задержаны двое взрослых.

Следователи установили, что дети на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев.

В региональном управлении МВД уточнили, что родители этих детей прибывают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУ СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», – сообщили в СКР.

Детей поместили в специализированные социальные учреждения для организации за ними надлежащего ухода, при необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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