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Суббота, 13 июля 2024, 10:31 мск

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Силы ПВО перехватили беспилотники над тремя регионами России: в Ростовской области загорелась нефтебаза

Минувшей ночью киевский режим вновь совершил террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории России. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области», – уточнили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, атака на его регион была совершена около 4:00. В результате произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. «По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», – отметил он.

По состоянию на 08:00, площадь пожара составляла 200 кв.м. К месту тушения прибыл пожарный поезд.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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