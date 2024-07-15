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Понедельник, 15 июля 2024, 12:33 мск

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В Омске задержали двух пособников террористов

В Омске спецслужбы задержали двух уроженцев Центральноафриканской Республики, которые собирали деньги для террористов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Двое выходцев из ЦАР проживали в Омске и Новосибирске, они начали изучать взрывное дело и материалы террористической направленности, а затем установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*.

Мужчины собирали деньги для боевиков, а также планировали выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.

«В результате совместно проведенных УФСБ России по Омской и Новосибирской областям оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности», – говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в России

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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