В Омске задержали двух пособников террористов

В Омске спецслужбы задержали двух уроженцев Центральноафриканской Республики, которые собирали деньги для террористов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Двое выходцев из ЦАР проживали в Омске и Новосибирске, они начали изучать взрывное дело и материалы террористической направленности, а затем установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*.
Мужчины собирали деньги для боевиков, а также планировали выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.
«В результате совместно проведенных УФСБ России по Омской и Новосибирской областям оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности», – говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещена в России
Омск, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»