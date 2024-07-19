Суд отправил в СИЗО замдиректора Фонда капремонта Подмосковья за крупную взятку

Тверской суд Москвы санкционировал арест замгендиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы ходатайство следствия удовлетворено и Дымничу Мстиславу Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 17 сентября 2024 года», – сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

О задержании чиновника стало известно накануне.

По версии следствия, Дымнич совместно с иными фигурантами намеривался получить взятку в особо крупном размере от организации, осуществляющей капремонты многоквартирных домов на территории Московской области за общее покровительство при исполнении и оплате договоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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