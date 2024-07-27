Экс-главу департамента «Оборонэнерго» задержали по делу о хищениях

Правоохранители задержали бывшего руководителя департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марка Манукяна по уголовному делу в хищении имущества компании. Задержанному предъявлено обвинение по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Дело в отношении Манукяна объединено с делом о хищении путем мошенничества в «Оборонэнерго». По версии следствия, именно его халатность привела к хищениям в компании. Других подробностей пока нет.

Обвиняемый признал вину и заявил о своей готовности сотрудничать со следствием. Суд не стал помещать Манукяна под арест, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

АО «Оборонэнерго» занимается энергоснабжением объектов Министерства обороны РФ в рамках госконтрактов.

Накануне в Москве по делу о коррупции арестовали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. В настоящее время генерал армии находится в СИЗО «Лефортово». Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, Булгаков не признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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