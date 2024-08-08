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Четверг, 8 августа 2024, 12:07 мск

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В Кузбассе подросток зарезал и расчленил свою бабушку

В Кемеровской области 16-летний подросток убил свою бабушку и избавился от тела, расчленив его. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Об исчезновении 74-летней женщины в полицию сообщила ее дочь. Пенсионерка, проживающая в поселке городского типа Инской, долгое время не появлялась дома и не выходила на связь. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых в Беловском водохранилище обнаружили фрагменты тела человека.

Экспертиза показала, что останки принадлежат пропавшей женщине. В ее убийстве подозревают 16-летнего внука. Юноша пояснил, что ночью, находясь у бабушки, нанес ей несколько ударов ножом, а затем расчленил труп и выкинул части в нескольких местах, чтобы скрыть преступление.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя СК судом подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,