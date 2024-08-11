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Воскресенье, 11 августа 2024, 22:06 мск

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Подразделения полка «Ахмат-Чечня» разгромили колонну ВСУ в Курской области

Фото: Минобороны РФ

В Курской области подразделения полка «Ахмат-Чечня» уничтожили колонну украинских военных, которые, предположительно, везли боеприпасы для закрепления на позициях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Курская область. Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» МО РФ под руководством дорогого брата Асламбека Салиева совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом. <…> Судя по всему, боевики пытались организовать подвоз боеприпасов и другого вооружения, для того чтобы окончательно закрепиться на позициях», – рассказал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, бойцы полка «Ахмат-Чечня» получили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. «Уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения. Думаю, всем уже понятна их дальнейшая судьба. Характер аммуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории Российской Федерации. Как видите, просчитались», – отметил глава Чечни.

«Я ничуть не сомневаюсь в боеспособности и эффективности наших воинских подразделений. Они обладают богатым боевым опытом, навыками, современным вооружением и техникой, что позволяет им решать поставленные задачи быстро и чисто», – добавил Кадыров.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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