В Турции неадекват с топором и ножом напал на мечеть

В турецком городе Эскишехир 18-летний подросток в маске с принтом в виде черепа и шевроном нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова» в понедельник, 12 августа, с ножом и топором напал на мечеть Эскишехир-Тепебаши. Одного человека неадекват зарубил насмерть, еще семерых ранил ножом, – сообщает издание Haberturk.

Как говорится в заметке, «благодаря тому, что рядом находился полицейский патруль, удалось задержать неадеквата, предотвратив дальнейшее кровопролитие. Пятеро пострадавших госпитализированы в городскую больницу, двое из которых находятся в критическом состоянии. За их жизни борются врачи».

Сообщается, что в местных соцсетях нападавшего уже назвали «турецким Брейвиком», который в молодежном лагере в Осло убил 77 человек.

Турецкие СМИ также пишут, что подросток «находился под влиянием компьютерных игр военного характера».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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