Под Новосибирском задержали организаторов незаконной миграции

Полицейские Новосибирской области задержали двух местных жителей, которые организовали канал незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что работники подконтрольных злоумышленникам фирм оказывали содействие мигрантам в урегулировании их правового статуса. Для этого в документы вносились ложные сведения о местах их проживания. Кроме того, с клиентами заключались фиктивные трудовые договоры. Затем пакет документов предоставлялся в миграционный орган, чтобы поставить иностранцев на учет или продлить его», – говорится в сообщении.

За свои услуги подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 3-4 тысячи рублей.

«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Волк.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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