Заложники освобождены: спецназ Росгвардии ликвидировал четверых заключенных волгоградской колонии

Спецназ Росгвардии провел операцию по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии.

«Заложники освобождены», – говорится в сообщении.

Заключенные напали на сотрудников колонии строгого режима в №19 в городе Суровикино в то время, когда там проходило заседание дисциплинарной комиссии. Позже Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино – по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников»), ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Во ФСИН подтвердили, что заложники были захвачены в колонии строгого режима ИК-19. Четыре сотрудника ИК-19 в Волгоградской области госпитализированы после нападения и захвата заложников, сообщал губернатор региона Андрей Бочаров.

Волгоград, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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