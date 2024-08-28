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Среда, 28 августа 2024, 10:51 мск

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В Ингушетии задержали планировавших теракты местных жителей

Спецслужбы России предотвратили серию нападений на сотрудников правоохранительных органов и церкви в Ингушетии. Задержаны шестеро подозреваемых. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Операция по выявлению последователей террористической организации проводилась совместно с полицией и Следственным комитетом. В Назрани и селе Кантышево задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации.

По данным спецслужбы, они планировали диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. «В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Сунжа», – говорится в сообщении.

В ходе обысков силовики обнаружили схрон с самодельным взрывным устройством, огнестрельным и холодных оружием, а также символикой террористической организации, методичками по ведению боевых действий в городских и лесных условиях и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

«Задержанные дали признательные показания. Следственным управлением СК России по Республике Ингушетия возбуждены и расследуются уголовные дела», – добавили в ЦОС.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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