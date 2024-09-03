В Чечне задержали экс-мэра Магаса, разыскиваемого за коррупцию

Правоохранители Ингушетии задержали в Грозном бывшего мэра Магаса, который был объявлен в розыск за коррупционное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Полиция возбудила уголовное дело против Усмана Башировича Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий. В начале 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные сметы. В результате махинации был причинен ущерб в 1,99 млн рублей. Аушев скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР и УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия совместно с сыщиками регионального УФСБ России установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном», – говорится в сообщении.

Бывшего градоначальника арестовали на время расследования.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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