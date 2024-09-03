В Хорватии мужчина с оружием ворвался в больницу и взял заложников

В Хорватии вооруженный мужчина захватил заложников в больнице. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в медучреждении Загреба. Мужчина с пистолетом ворвался в больницу и захватил в заложники несколько человек.

Прибывшие на место правоохранители эвакуировали людей из других корпусов клиники. Известно, что в некоторых кабинетах врачи и пациенты закрылись в ожидании помощи.

В настоящее время полицейские ведут переговоры с мужчиной в психиатрическом отделении учреждения. Причины его поступка и требования выясняются.

Загреб, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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