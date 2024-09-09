Работа финской АЭС приостановлена из-за поломки

Работа атомной электростанции «Олкилуото-2» в Финляндии временно приостановлена из-за неисправности. Об этом сообщили в компании Teollisuuden Voima.

Производство электроэнергии на АЭС временно прекращено сегодня рано утром из-за поломки в турбогенераторе. В данный момент точные сроки возобновления работы станции не называются.

Компания-оператор АЭС подчеркнула, что угроза ядерной безопасности отсутствует. Утечки радиации не зафиксировано.

«Олкилуото-2» находится на берегу Балтийского моря. АЭС производит почти 30% всей потребляемой в Финляндии энергии.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube