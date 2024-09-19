Володин заявил о новом уровне терроризма после взрывов в Ливане

Терроризм вышел на новый уровень после подрыва пейджеров и раций в Ливане, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства. Возможность массового производства подобного «оружия» выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран», – написал политик в своем блоге.

Он задался вопросом, как дальше будет развиваться ситуация в мире и какими могут быть последствия от спланированной высокотехнологичной атаки. Володин призвал ливанские власти тщательно расследовать инцидент с пейджерами, а международные институты – выработать меры против подобных преступлений.

«Иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности», – предупредил политик.

17 сентября в Ливане сдетонировали около 3000 пейджеров, в результате чего погибли 12 человек и пострадали около 2800. Ливанские силовики заявили, что атака была запланирована против членов «Хезболлы» и проведена Израилем. 18 сентября случилась вторая серия взрывов техники – раций. Погибли, как минимум, 9 человек, ещё более 300 получили ранения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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