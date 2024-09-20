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Пятница, 20 сентября 2024, 11:22 мск

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Греция экстрадировала в Россию наркоторговца из Башкирии

Греция выдала России гражданина, который разыскивался за торговлю наркотиками. Обвиняемый скрывался от правосудия 15 лет. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту Афин представители правоохранительных органов Греческой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Айрата Салахова. Россиянин находился в международном розыске как осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», – сказала Волк.

По версии следствия, наркоторговец с сообщниками в 2006 году приобрел партию героина. Однако перепродать запрещенные вещества дилеру не удалось. Суд в Башкирии заочно приговорил россиянина к восьми годам колонии строгого режима.

Осужденный скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск. В 2023 году разыскиваемый был задержан на территории Греции.

Афины, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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