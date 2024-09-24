Причиной смертельного отравления семьи в Красноярском крае мог стать дихлофос

Новые данные, полученные в ходе расследования причин трагедии в Красноярском крае, позволяют предположить, что дети и взрослые отравились дихлофосом.

ЧП случилось в селе Красная Сопка вечером 20 сентября. Семья поужинала купленными в местном магазине пельменями и наутро всех госпитализировали с симптомами отравления. 21 сентября умерли двое детей: 6 и 13 лет, на следующий день умерла 11-летняя девочка. В ночное время 23 сентября умер последний из отравившихся детей – 12-летняя девочка. Усилия врачей в отношении взрослых членов семьи увенчались успехом – оба родителя пришли в себя.

Экспертиза показала, что семейство отравилось токсичным веществом, дополнительная экспертиза должна установить, каким именно.

«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне. Это сейчас основная версия», – рассказали РИА «Новости» в прокуратуре.

Для установления точной причины отравления подключены эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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