Похищал продукты: под следствием оказался бывший управляющий столовыми по контрактам с Минобороны РФ

Военными следственными органами предъявлено обвинение бывшему управляющему столовыми АО «Военторг-Восток» Рамазану Саидову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом говорится в сообщении военного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, следствием установлено, что между Минобороны России и АО «Военторг» заключен многомиллионный государственный контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в Хабаровском крае.

«В период с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024 года Саидов с использованием своего служебного положения под видом получения продуктов для организации питания военнослужащих, совершил их хищение в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей. Похищенные продукты питания Саидов реализовал через торговые точки Хабаровского края», – пояснили в СК.

В настоящее время Саидов арестован.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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