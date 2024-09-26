МВД откажет в ВНЖ 14 000 мигрантов с сертификатами, но без знания языка

МВД выявило порядка 14 тысяч мигрантов с языковыми сертификатами, но не владеющими русским языком. Им откажут в получении паспорта или вида на жительство, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Периодически выявляются иностранцы, которые не владеют русским языком на минимальном уровне, но при этом имеют соответствующие сертификаты. За последние три года выявлено порядка 14 тысяч подобных фактов», – говорится в телеграм-канале Волк.

Сотрудники также ищут сотрудников организаций, которые помогали мигрантам получать сертификаты без проверки знаний. Все случаи документируют, сведения передают в Рособрнадзор.

«Иностранным гражданам, имеющим сертификаты, но явно не владеющим русским языком, в приеме заявлений о предоставлении миграционных статусов отказывается», – добавила Ирина Волк.

Почти треть мигрантов не смогла сдать экзамен по русскому языку в январе-мае 2024 года. Ранее доля проваливших испытание составляла 3%. В сентябре Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений при проведении экзаменов для мигрантов 16 российским вузам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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