Спецслужбы задержали 39 радикалов, вербовавших подростков для диверсий

Правоохранительные органы провели масштабную операцию по выявлению радикалов, которые по указанию Киева склоняли подростков к совершению различных преступлений. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Операция была организована ФСБ совместно с МВД и СКР в 78 регионах России. Силовики провели оперативно-разыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», – говорится в сообщении.

Удалось установить причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан. Отмечается, что задержанные получали указания от украинских кураторов в мессенджере Discord.

В ходе обысков изъяли холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты для самодельных бомб и зажигательных устройств, а также символику и пропагандистские материалы террористических организаций.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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