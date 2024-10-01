В Москве арестован и.о. замглавы правительства Башкирии

Басманный суд Москвы принял решение об аресте исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева, который ранее был задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, чиновник пробудет под арестом, как минимум, до 30 ноября.

По данным следствия, Марзаев получил взятку в 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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