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Четверг, 3 октября 2024, 20:03 мск

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В районе Курской АЭС нейтрализован украинский беспилотник

В районе Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, в результате падения беспилотника произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС. «На месте работают экстренные службы», – добавил глава региона.

Согласно последней информации пресс-службы Курской АЭС, станция продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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