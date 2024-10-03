Над Курской областью сбиты три украинских беспилотника

Сегодня с 13:50 до 17:00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Как говорится в сообщении министерства обороны России, дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области.

Ранее губернатор региона Алексей Смирнов сообщал, что один беспилотник был нейтрализован в районе Курчатова, где расположена Курская АЭС. Пресс-служба станции пояснила, что АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон остается в норме.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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