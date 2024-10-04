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Пятница, 4 октября 2024, 19:57 мск

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Семь человек ранены: ВСУ атаковали дронами Новую Таволжанку в Белгородской области

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа в Белгородской области подверглось атакам украинских беспилотников, в результате чего ранены 7 мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую – с осколочным ранением ноги бригада скорой везёт в городскую больницу №2 г. Белгорода. Троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказались. Ещё двое самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно», – уточнил губернатор.

Кроме того, по его словам, в результате атак двух дронов-камикадзе произошло возгорание трёх автомобилей. В результате ещё двух атак БПЛА повреждены хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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