В Бурятии зафиксировали два землетрясения подряд

В Бурятии произошли два сейсмособытия. Спасатели проверяют целостность социально-значимых объектов.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, землетрясения зарегистрированы на территории Муйского района. Эпицентр первого находился на шесть километров южнее населенного пункта Северомуйск. Второго – на 16,5 километра юго-восточнее Северомуйска.

Жители поселка ощутили слабые подземные толчки. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

«Организована работа группы по обследованию социально-значимых объектов. Привлечены два человека и одна единица техники», – добавили в МЧС.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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