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Среда, 9 октября 2024, 12:25 мск

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В Ярославле обезвредили бомбу на железнодорожном вокзале

В Ярославле предотвратили теракт на железнодорожном вокзале. Самодельное взрывное устройство нашли на цистерне с топливом.

Подозрительный предмет, прикрепленный к вагону грузового состава, обнаружили в субботу, 5 октября. На место прибыли экстренные службы и обследовали поезд.

Взрывотехники приняли решение обезвредить СВУ на месте с помощью гидроразрушителя. Отмечается, что детонации не произошло. Элементы бомбы отправили на экспертизу.

Предварительно известно, что состав формировался в Псковской области, затем прибыл на станцию Сонково в Подмосковье, а оттуда отправился в Ярославль. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Причастные к организации преступления лица и другие детали устанавливаются.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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