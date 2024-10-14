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ВСУ атаковали Брянскую область 16-ю дронами

Сегодня с 18:50 до 20:00 мск российские войска пресекли попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Дежурными средствами ПВО шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области, сообщили в министерстве обороны РФ.

Как уточнил глава региона Александр Богомаз, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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