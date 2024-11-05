ВСУ атаковали дроном многоквартирный дом в Белгороде, ранен мирный житель

Сегодня вооруженные формирования Украины атаковали с помощью дрона многоквартирный дом в Белгороде, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате удара в доме загорелись 3 квартиры, пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания.

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил Гладков.

«Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – отметил губернатор Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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