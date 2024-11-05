российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 ноября 2024, 18:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали дроном многоквартирный дом в Белгороде, ранен мирный житель

Сегодня вооруженные формирования Украины атаковали с помощью дрона многоквартирный дом в Белгороде, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате удара в доме загорелись 3 квартиры, пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания.

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил Гладков.

«Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – отметил губернатор Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ снова бьют кассетными боеприпасами: при обстреле Шебекино ранены местная жительница / ВСУ пытались сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС / Глава Запорожья сообщил о безуспешной попытке ВСУ захватить ЗАЭС / ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и цехам производства ракетного вооружения / В Европе заявили об угрозе из-за взрывного роста площадей кладбищ на Украине / «Не наступит»: Пушков оценил натовскую перспективу для Украины / «Нет завышенных ожиданий»: Медведев пояснил позицию России в преддверии выборов в США / «В течение месяца»: в Киеве раскрыли, как США избавятся от Зеленского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,