ВСУ снова бьют кассетными боеприпасами: при обстреле Шебекино ранены местная жительница

Сегодня в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ город Шебекино, в результате чего ранена местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. В городе в результате обстрела в двух МКД и одном частном доме повреждено остекление, также осколками посечены 4 автомобиля», – уточнил губернатор.

В то же время Гладков сообщил, что вооружённые силы Украины вновь ударили кассетными боеприпасами. «В городе опять найдены суббоеприпасы «колокольчик». Будьте внимательны – смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы», – предупредил глава Белгородской области, добавив, что оперативные службы работают на местах.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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