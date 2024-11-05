ВСУ снова бьют кассетными боеприпасами: при обстреле Шебекино ранены местная жительница

Сегодня в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ город Шебекино, в результате чего ранена местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Женщину с осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. В городе в результате обстрела в двух МКД и одном частном доме повреждено остекление, также осколками посечены 4 автомобиля», – уточнил губернатор.
В то же время Гладков сообщил, что вооружённые силы Украины вновь ударили кассетными боеприпасами. «В городе опять найдены суббоеприпасы «колокольчик». Будьте внимательны – смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы», – предупредил глава Белгородской области, добавив, что оперативные службы работают на местах.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Белгород, Светлана Антонова
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