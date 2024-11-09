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Суббота, 9 ноября 2024, 20:20 мск

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В белгородском селе после атаки ВСУ ранены трое мирных жителей

Архив. Фото: Минобороны РФ

Сегодня в Белгородской области атаке ВСУ подверглось село Новое Волоконовского района, в результате чего ранения получили три мирных жителя. Лоб этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На территорию частного домовладения с беспилотного летательного аппарата были сброшены взрывные устройства. Ранения получили женщина и мужчина, которые в этот момент находились на улице», – уточнил губернатор.

По его словам, попутным транспортом пострадавшие были доставлены в Волоконовскую ЦРБ. «Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины – слепое осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение», – отметил Гладков.

Третий пострадавший также получил ранения вследствие сброса взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными госпитализировали в Валуйскую ЦРБ, пояснил губернатор.

«Кроме того, в результате повторных сбросов в селе были зафиксированы различные повреждения двух легковых автомобилей и ГАЗели. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил губернатор Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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