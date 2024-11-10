Над Брянской областью сбили 14 украинских беспилотников

Над Брянской областью сбито 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Позже Богомаз также уточнил, что в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. «Все оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил он.

Информация о последствиях уточняется.

Брянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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