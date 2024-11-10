российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 ноября 2024, 08:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Брянской областью сбили 14 украинских беспилотников

Над Брянской областью сбито 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Позже Богомаз также уточнил, что в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. «Все оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил он.

Информация о последствиях уточняется.

Брянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Средства ПВО за ночь перехватили 23 беспилотника над регионами России / Ростовская область подверглась атаке дронов / В белгородском селе после атаки ВСУ ранены трое мирных жителей / Зеленский в шоке: премьер-министр Словакии раскрыл реальную реакцию в Киеве на победу Трампа / В Курской области армия России отразила семь контратак ВСУ: суточные потери противника превысили 300 боевиков / Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ: за сутки уничтожено более 1800 боевиков / МИД России заявил, что Москва готова выслушать предложения Трампа по Украине / Средства ПВО перехватили 50 беспилотников над семью регионами России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,