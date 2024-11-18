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Понедельник, 18 ноября 2024, 12:40 мск

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Спецслужбы задержали украинского агента, собиравшего бомбы для терактов в регионах РФ

Российские спецслужбы задержали гражданина, который изготавливал самодельные взрывные устройства по заданию украинских кураторов. Бомбы планировали использовать для совершения терактов на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей.

«Установлено, что в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств», – сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Изготовленные фигурантом взрывные устройства через тайники передавались агентам украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористических актов. В частности, известно, как минимум, о пяти готовящихся атаках, которые удалось предотвратить.

Диверсанты собирались взорвать бомбы в зданиях отдела полиции, «Дома офицеров» Белгорода и офисах двух энергетических компаний в Брянске в период проведения президентских выборов в марте 2024 года, а также в газораспределительной подстанции в Туле. За подготовку указанных преступлений органами безопасности задержано семеро россиян.

Силовики изъяли готовое СВУ весом почти пять килограммов, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен ВОВ.

«В отношении фигуранта следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело», – добавили в ЦОС.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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