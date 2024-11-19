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Вторник, 19 ноября 2024, 21:01 мск

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Средства ПВО перехватили 11 дронов над Брянской областью

Сегодня с 18:00 до 19:00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью.

Глава региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Брянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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