В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве школьницы, чье тело нашли в свинарнике

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, чье тело было найдено в свинарнике. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла накануне в селе Ушканка Ужурского района. Школьница пошла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома. В этот момент родители девушки были в отъезде в Красноярске. Когда они не смогли поздно ночью связаться с дочерью, то попросили ее друга проверить дом. Юноша обнаружил в загоне тело с множественными ранами от укусов свиней.

Экспертиза показала, что девушка погибла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Школьницу искусали животные, когда она потеряла сознание. Позже следствие установило, что ее ударили по голове.

«В рамках расследования следователями и криминалистами СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», – говорится в сообщении ведомства.

Расследование о причинении смерти по неосторожности продолжается. Подозреваемый доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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