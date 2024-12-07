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Суббота, 7 декабря 2024, 09:18 мск

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Ночью украинские дроны сбиты над тремя регионами РФ

Минувшей ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. Как уточнили в министерстве обороны, атаке подверглись три российских региона.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей», – отметили в ведомстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев со своей стороны уточнил, что украинский дрон был сбит над Воронежем. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – сообщил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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